Минобороны Великобритании признало факт ядерного инцидента высшей категории риска

«Событие категории “А” произошло на базе Клайд на озере Гэр-Лох с января по апрель», — говорится в материале издания. Такая категория присваивается ЧП, когда происходит выброс радиоактивных веществ или существует серьезный риск такого выброса.

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На военно-морской базе Клайд в Шотландии в начале этого года произошел серьезный ядерный инцидент категории «А». Об этом информирует The Telegraph со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Шотландское агентство по защите окружающей среды и Министерство обороны Великобритании на протяжении длительного времени стремились скрыть информацию о случаях с утечками, мотивируя это соображениями государственной безопасности.

Согласно информации, опубликованной в The Guardian на прошлой неделе со ссылкой на данные Шотландского агентства по охране окружающей среды, хранилище ядерного оружия британских ВМС, расположенное неподалеку от Глазго, допустило утечку радиоактивной воды в залив Лох-Лонг. Причиной инцидента стало устаревшее оборудование. Утечка произошла на территории арсенала королевского флота в Кулпорте, где находятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок Vanguard. Эти субмарины оснащены американскими баллистическими ракетами.

По данным агентства, незначительное количество трития попало в окружающую среду из-за прорывов изношенных труб, которые не имеют должного обслуживания. -0-