Минобороны Великобритании признало факт ядерного инцидента высшей категории риска

Согласно информации, опубликованной в The Guardian на прошлой неделе со ссылкой на данные Шотландского агентства по охране окружающей среды, хранилище ядерного оружия британских ВМС, расположенное неподалеку от Глазго, допустило утечку радиоактивной воды в залив Лох-Лонг. Причиной инцидента стало устаревшее оборудование. Утечка произошла на территории арсенала королевского флота в Кулпорте, где находятся ядерные боеголовки, предназначенные для четырех подводных лодок Vanguard. Эти субмарины оснащены американскими баллистическими ракетами.