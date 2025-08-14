На Западе запаниковали из-за модернизации российского оружия

В 2023 году президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил об испытании в зоне спецоперации системы разведки «Квазимачта». Как уточнили в «Калашникове», новинка включает в себя большой квадрокоптер — подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли. Связь с дроном также выполняется по проводам. Рабочая высота беспилотника-платформы — до ста метров. Он может поднимать в воздух аппаратуру до двух килограммов. Система также позволяет вести видеонаблюдение в оптическом и ИК-диапазоне.