Белоусов: МО РФ готово оказывать содействие для стабильности стран Сахеля

«Решение о создании альянса является результатом свободного выбора народов Сахеля и их стремления к устойчивому мирному развитию. Вместе с тем в странах Конфедерации продолжают действовать террористические угрозы и незаконные вооруженные формирования», — подчеркнул министр в ходе переговоров с главами оборонных ведомств Буркина-Фасо, Мали и Нигера.