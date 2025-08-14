Ричмонд
Белоусов: МО РФ готово оказывать содействие для стабильности стран Сахеля

Белоусов провел встречу с руководителями оборонных ведомств государств, входящих в Конфедерацию стран Сахеля.

Источник: Аргументы и факты

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о продолжающихся террористических угрозах и действиях незаконных вооруженных формирований в Буркина-Фасо, Мали и Нигере.

По его словам, российское военное ведомство готово оказывать всестороннюю поддержку для обеспечения стабильности в этих странах.

«Решение о создании альянса является результатом свободного выбора народов Сахеля и их стремления к устойчивому мирному развитию. Вместе с тем в странах Конфедерации продолжают действовать террористические угрозы и незаконные вооруженные формирования», — подчеркнул министр в ходе переговоров с главами оборонных ведомств Буркина-Фасо, Мали и Нигера.

Он также отметил готовность российского военного ведомства оказывать всестороннее содействие для укрепления стабильности в регионе.

«Поддерживаем вашу позицию о необходимости повышения безопасности, защиты территорий и суверенитета», — добавил Белоусов.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на военный объект на севере Буркина-Фасо погибло около полусотни военнослужащих.

