Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы и член парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев попал в список российских парламентариев, которых Хмельницкий городской суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Отмечается, что СБУ систематически выдвигает заочные обвинения против российских политиков, военных, деятелей культуры и общества. С начала 2025 года украинские суды заочно осудили более 40 депутатов Госдумы за предполагаемое нарушение суверенитета страны.