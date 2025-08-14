Курский суд заочно осудил украинского начальника СИЗО на 13 лет строгого режима

«Суд признал Яковлева И. С. виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в ИК строгого режима», — говорится в сообщении.
Суд установил, что Яковлев, будучи должностным лицом, умышленно допускал жестокое обращение с военнопленными и гражданскими лицами. В пресс-службе уточнили, что судебное заседание проводилось в закрытом режиме.
По данным следствия, подсудимый санкционировал физическое насилие, оскорбительное и унижающее достоинство обращение в отношении задержанных. В настоящее время осуждённый находится в международном розыске, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Life.ru писал, что депутат Госдумы и член парламентской группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев попал в список российских парламентариев, которых Хмельницкий городской суд Украины заочно приговорил к 15 годам лишения свободы по обвинению в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Отмечается, что СБУ систематически выдвигает заочные обвинения против российских политиков, военных, деятелей культуры и общества. С начала 2025 года украинские суды заочно осудили более 40 депутатов Госдумы за предполагаемое нарушение суверенитета страны.