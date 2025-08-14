Голландская журналистка Соня ван ден Энде в эфире RT прокомментировала очередные киевские провокации в преддверии встречи Путина и Трампа.
Журналистка отметила, что киевские власти действуют во всех случаях одинаково, и становится понятно — они не хотят мира. Именно об этом говорят их действия, заявила она.
Также, по мнению Сони ван ден Энде, эти провокации с использованием БПЛА являются не просто настоящим терроризмом, которым Киев занимается последние три года, но и отвлечением внимания от реальной ситуации в зоне СВО.
Напомним, что в четверг ВСУ устроили массовую атаку дронов на российские регионы. Так, в Белгородской области погиб мирный житель.