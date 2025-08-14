Командир роты саперов рассказал о минах ВСУ в Курском приграничье: фоторепортаж

В Курской области продолжается разминирование территорий, освобожденных от ВСУ в марте. Работают над этим и военнослужащие 91-го инженерно-саперного полка. О том, какие «сюрпризы» оставили после себя убегающие боевики ВСУ, корреспонденту «МК» рассказал командир саперной роты с позывным «Гермес». «Перед тем как начать разминировать, мы осматривали всё визуально», — говорит офицер. Любой населённый пункт, независимо от его расположения, очищается по схожему алгоритму. Первым делом проводится очистка дорог, чтобы обеспечить свободный проезд для техники и людей. На месте оценивается потенциально опасная обочина — минимальная зона, где может находиться взрывоопасный предмет. «Каждую улицу мы проходим последовательно, чтобы создать сплошную зону безопасности. На домах отмечаем, что мины отсутствуют. Поскольку гражданское население уже начинает возвращаться, мы стараемся максимально быстро и эффективно проверить ближайшие дома, заборы, огороды, гаражи», — говорит «Гермес».По его словам, боевики применяли сложные и циничные методы минирования. «Они без зазрения совести вкладывали взрывчатые вещества в детские игрушки, бытовые предметы, велосипеды, технику, а также в тела наших и своих же погибших военнослужащих, зная, что мы будем их эвакуировать», — рассказал командир роты. За сутки одно подразделение сапёров может «снять» примерно от 800 до 1000 взрывоопасных предметов.