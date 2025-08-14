ВСУ устроили массированную атаку беспилотников на Белгородскую область

За минувшие сутки белгородцы стали свидетелями обстрелов, которых они «еще не проживали в современной истории», заявил на пресс-конференции губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. К настоящему времени известно о более чем 20 раненых. Всем оказана необходимая помощь. Один человек погиб. Налеты беспилотников на регион продолжаются уже третий год, однако в последние дни интенсивность атак явно увеличилась. Гладков отметил, что это происходит в преддверии переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.