Еще один спецборт Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

На фоне предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа еще один борт специального летного отряда «Россия», как следует из данных портала Flightradar24, вылетел из Москвы в сторону Анкориджа (Аляска).

Ранее самолет Ил-96−300 вылетел из «Внуково» и приземлился в аэропорту Анкориджа им. Теда Стивенса в районе 17 часов 48 минут по московскому времени.

Самолет Ил-96 вылетел из российской столицы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж — 3.11 (мск).

Читайте также: В Раде раскрыли, что произойдет с Зеленским после встречи Путина и Трампа.

