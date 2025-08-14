Еще один спецборт Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

На фоне предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа еще один борт специального летного отряда «Россия», как следует из данных портала Flightradar24, вылетел из Москвы в сторону Анкориджа (Аляска).
Ранее самолет Ил-96−300 вылетел из «Внуково» и приземлился в аэропорту Анкориджа им. Теда Стивенса в районе 17 часов 48 минут по московскому времени.
Самолет Ил-96 вылетел из российской столицы в 17.28 мск, ожидаемое время прибытия в Анкоридж — 3.11 (мск).
