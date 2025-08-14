Ричмонд
Украина и Катар возобновили концессию на пользование портом Ольвия

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Источник: Аргументы и факты

Украина и Катар подписали меморандум, в рамках которого будет возобновлено пользование портом Ольвия в Николаевской области, передает Telegram-канал Минразвития Украины.

«Минразвития, ООО “Кютерминалз Ольвия” и катарская компания QTerminals подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании. В нем говорится о возобновлении концессионного проекта в специализированном морском порту Ольвия в Николаевской области», — следует из публикации.

Известно, что порт Ольвия был передан в пользование катарской компании в августе 2020 года на 35 лет, однако договоренности были приостановлены после февраля 2022 года.