Лукашенко подписал указ о назначении пенсий гражданам за работу на Украине

Реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Белоруссии и имеющих периоды работы на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Глава белорусского государства Александр Лукашенко своим указом определил порядок назначения пенсионных выплат некоторым группам лиц, чей трудовой стаж связан с работой на Украине. Об этом проинформировала пресс-служба президента.

Данный указ вносит коррективы в предыдущий указ от 30 августа 2014 года, касающийся помощи лицам, прибывшим в Белоруссию из Украины и столкнувшимся с тяжелыми обстоятельствами. Этот документ устанавливает правила оказания поддержки данной категории граждан.

Согласно заявлению, причиной принятия нового указа послужило прекращение действия двустороннего соглашения между Белоруссией и Украиной от 14 декабря 1995 года, гарантировавшего права граждан в сфере пенсионного обеспечения (Украина расторгла данное соглашение). В результате этого, исчезли юридические основания для учета периодов работы на Украине с 1 января 1992 года по 1 июля 1998 года при расчете трудовой пенсии в Белоруссии.

В пресс-службе подчеркнули, что внедрение данного указа положительно скажется на социальной защите граждан, постоянно проживающих в Белоруссии и имеющих опыт работы на территории Украины.

