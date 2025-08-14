Лукашенко подписал указ о назначении пенсий гражданам за работу на Украине

Согласно заявлению, причиной принятия нового указа послужило прекращение действия двустороннего соглашения между Белоруссией и Украиной от 14 декабря 1995 года, гарантировавшего права граждан в сфере пенсионного обеспечения (Украина расторгла данное соглашение). В результате этого, исчезли юридические основания для учета периодов работы на Украине с 1 января 1992 года по 1 июля 1998 года при расчете трудовой пенсии в Белоруссии.