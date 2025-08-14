Мантра великой страны: посол Индии Винай Кумар рассказал о стратегическом партнерстве наших держав

Дружественная нашей стране Индия отмечает 15 августа большой праздник — День независимости. В преддверии торжества Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Винай Кумар дал интервью «МК», в котором рассказал о состоянии двусторонних отношений и их перспективах в самых разных сферах.
— Индия как важный торгово-экономический партнер России сталкивается с угрозой вторичных санкций, объявленных президентом США Трампом. Какова позиция Нью-Дели в этой ситуации?
— Наша страна последовательно придерживается мнения, что импорт Индии из России основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей Индии.
Кроме того, этот импорт укрепил стабильность мировых энергетических рынков. Есть несколько стран, включая сами США и членов ЕС, которые импортируют различные виды энергоресурсов из России. Таким образом, санкции США против Индии являются несправедливыми, неоправданными и неразумными. Индия, конечно, предпримет все необходимые действия для защиты своих национальных интересов.
— С какими еще вызовами сталкиваются Индия и Россия в нашей сложной геополитической реальности?
— Нынешняя геополитика сложна. Особое и привилегированное стратегическое партнерство Индии и России проверено временем и служит национальным интересам двух стран. Индия и Россия сталкиваются с проблемой экономических дисбалансов и ограниченной диверсификации торговли. Хотя оборона и энергетика являются значимыми опорами экономических отношений, общий объём двусторонней торговли не реализует свой потенциал. Мы активно работаем над диверсификацией торговли за пределами традиционных секторов. Прямое авиасообщение между Индией и Россией также остается одним из направлений, в котором нам необходимо работать лучше.
Вопросы взаимодействия, доступа к рынкам, совместных научно-технических исследований и разработок, мобильности специалистов являются важными областями нашей работы.
— Готова ли Индия выступить в качестве посредника в урегулировании украинского кризиса?
— Индия выступает за мир и поддерживает разрешение украинского конфликта политическими и дипломатическими средствами, путем диалога и дипломатии.
— Как вы охарактеризовали бы состояние стратегического партнерства между Индией и Россией?
— Индию и Россию исторически связывают прочные и взаимовыгодные отношения, характеризующиеся глубоким доверием и сотрудничеством в различных секторах. Эти узы переросли в Особое и привилегированное стратегическое партнерство, отражающее глубину и значимость наших двусторонних связей.
Между нашими странами ведутся активные контакты, направленные на дальнейшее укрепление сотрудничества. Это видно на примере различных встреч на высшем уровне, которые способствуют укреплению Особого и привилегированного стратегического партнёрства. Достопочтенный премьер-министр Нарендра Моди дважды посещал Россию в 2024 году: для участия в 22-м ежегодном саммите Индия-Россия, который состоялся в июле 2024 года в Москве, и в 16-м саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года. В этом году президент Путин посетит Индию для участия в 23-м ежегодном двустороннем саммите Россия-Индия.
Индийско-российская межправительственная комиссия (IRIGC) служит основным правительственным механизмом для ведения дел между двумя странами, охватывающим торгово-экономическое, научно-техническое и культурное сотрудничество, а также военно-техническое сотрудничество. Сейчас важно ещё больше укрепить экономическое сотрудничество между нашими странами. Увеличение индийского экспорта в Россию в таких секторах, как фармацевтика, сельское хозяйство и текстильная промышленность, поможет исправить существующий торговый дисбаланс. Индийские работники могут удовлетворить потребности в кадрах в России и углубить сотрудничество.
Я оцениваю стратегическое партнерство между Индией и Россией как прочные многогранные двусторонние отношения, охватывающие политическую, стратегическую сферу, сферу безопасности, торговлю, инвестиции, энергетику, науку и технологии, ядерную энергетику, космос, культуру, образование и гуманитарную сферу.
— Насколько нам известно, на последнем саммите БРИКС была достигнута договоренность о дальнейшем развитии Особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией. Что конкретно это может повлечь за собой?
— Концепция Особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией означает углубление и расширение существующих двусторонних отношений, выходящих за рамки сотрудничества в традиционных областях. Это партнерство включает в себя несколько ключевых областей сотрудничества с акцентом на укрепление сотрудничества в области обороны, энергетики, торговли и технологий, а также усиление координации по глобальным и региональным вопросам.
Премьер-министр Индии посетил Россию в прошлом году. Саммит БРИКС 2024 года в России еще больше укрепил и детализировал практические последствия этого партнерства. На встрече в Бразилии сохранилась положительная динамика, и предстоящий саммит БРИКС в 2026 году в Индии предоставит нашим странам дополнительные платформы для продвижения своего партнерства в более широких рамках БРИКС, решения глобальных проблем и укрепления экономического сотрудничества между странами — членами БРИКС.
Как заявил премьер-министр Моди, «в рамках председательства Индии в БРИКС мы будем работать над тем, чтобы придать БРИКС новое звучание. БРИКС будет означать повышение устойчивости и внедрение инноваций для сотрудничества и устойчивого развития. Точно так же, как во время нашего председательства в G-20 мы уделяли приоритетное внимание вопросам Глобального юга в повестке дня, точно так же во время нашего председательства в БРИКС мы будем продвигать этот форум вперед в духе ориентации на людей и человечности в первую очередь».
— Какие конкретные цели российско-индийского сотрудничества вы считаете наиболее важными на ближайшие годы?
— Сотрудничество между Индией и Россией обширно и многопланово. Оно охватывает торговлю, энергетику, безопасность, стратегическое взаимодействие и культурный обмен, и все эти направления имеют значительное значение.
Потенциал для дальнейшего роста российско-индийских отношений особенно очевиден в сфере экономического сотрудничества. Наша цель — увеличить объём двусторонней торговли до 100 миллиардов долларов к 2030 году. Эта задача неоднократно подтверждалась руководством обеих стран. Для устранения текущего торгового дисбаланса особое внимание уделяется увеличению индийского экспорта в Россию, особенно в таких секторах, как фармацевтика, сельское хозяйство и текстильная промышленность. Создание «зеленого коридора» для торговли и упрощение таможенных процедур — ключевые цели, способствующие более плавному торговому обмену.
Сотрудничество в борьбе с терроризмом, обмен разведывательной информацией и сотрудничество в области кибербезопасности тоже остаются важнейшими задачами для решения общих задач в области безопасности.
Кроме того, мобильность специалистов, особенно в сфере информационных технологий, промышленности и т.д., может удовлетворить спрос на рабочую силу в России и способствовать углублению сотрудничества. Партнерство также открывает большие перспективы для инициатив по расширению возможностей.
Расширение транспортных связей будет способствовать развитию туризма и экономического сотрудничества. В частности, полная эксплуатация и расширение Международного транспортного коридора Север-Юг (INSTC) сократит транзитное время и издержки в торговле между Индией, Россией и Евразийским регионом, тем самым способствуя экономической интеграции и региональной связности.
— Индия — огромная страна с большим этническим и религиозным разнообразием. Как вам удается поддерживать баланс между различными сообществами? С какими трудностями вы сталкиваетесь в связи с этим?
— Индия известна своим огромным разнообразием. Оно в основе своей проистекает из глубоких постижений древних индийских провидцев. Они осознали, что у всего человечества, как у расы, есть только одна земля для жизни. Поэтому они сказали «Васудхаива Кутумбхакам», что означает «Земля — это одна семья». С этой точки зрения различия касаются лишь тела, ума и интеллекта, и это разнообразие можно приветствовать. Сущность Индии, выходящая за рамки ее правовых рамок и академических интерпретаций, заключается в глубоком объединяющем духе, который соединяет ее разнообразное население.
Что касается социальной и политической сфер, то наши конституционные рамки, прочная демократическая система и сложная сеть правовых положений и социальных инициатив, направленных на поощрение равенства и защиту прав меньшинств, помогают поддерживать необходимый баланс в таком разнообразном обществе.
Конституция Индии, принятая в 1950 году, гарантирует свободу вероисповедания и запрещает дискриминацию по признаку религии, расы, касты, пола или места рождения. Это конституционное обязательство подкрепляется парламентской демократией, при которой различные группы могут высказывать свои опасения и участвовать в управлении через выборных представителей. Кроме того, Индия проводит политику позитивных действий, а также признает культурное, языковое разнообразие, предусматривая поощрение использования различных языков и создание учебных заведений религиозными и языковыми меньшинствами, что позволяет примирить различные интересы.
Трансграничный терроризм в сочетании с информационной войной и кампаниями по дезинформации представляет серьезную угрозу для Индии. Эта тактика направлена на то, чтобы посеять раздор и разделить население, подорвать национальную сплоченность и стабильность. Теракт в Пахалгаме стал одной из таких попыток, и тогда Индия доказала свое единство в многообразии. Однако такие вызовы нельзя воспринимать легкомысленно — они должны быть полностью устранены.
Поскольку духовная мощь Индии столь велика, мы уверены, что не только победим терроризм, но и донесем достижения индийской цивилизации до всего мира. Йога, Веданта, Аюрведа, Сиддха и т.д. будут и впредь приносить пользу все большему числу людей по всему миру.
— Как развиваются отношения между Индией и Пакистаном сегодня, после вооруженных инцидентов в мае 2025 года?
— Индия заинтересована в хороших отношениях со всеми своими соседями. Поддержка Пакистаном трансграничного терроризма стала раздражающим фактором в отношениях Индии и Пакистана. В настоящее время наша политика заключается в том, что террор и переговоры не могут продолжаться одновременно.
Трансграничный терроризм вызовет соответствующий и решительный ответ, который перейдет от простого осуждения к прямым действиям. Это стало очевидным сразу после теракта в Пахалгаме, когда Индия нанесла точечные удары по предполагаемым пусковым установкам боевиков.
Нам также ясно, что Индия не поддастся ядерному шантажу, в чем Пакистан давно заинтересован. Это демонстрирует нашу решимость действовать против терроризма независимо от наличия у Пакистана ядерного арсенала.
Кроме того, наша политика подчёркивает, что «кровь и вода не могут течь вместе», а терроризм и мирные двусторонние отношения несовместимы.
— Индия прошла долгий путь с момента обретения независимости. На что похожа ваша страна сегодня?
— Индия, крупнейшая демократия мира, — динамично развивающаяся страна, для которой характерны значительные достижения в различных секторах, богатая культурная палитра и растущее глобальное влияние.
Будучи 4-й по величине экономикой в мире с объемом экономики 4,2 трлн долларов США, Индия является мировым лидером в области технологий и инноваций благодаря процветающему ИТ-сектору и значительному вкладу в освоение космоса.
Ключевые инициативы, такие как «Прадхан Мантри Джан Дхан Йоджана», позволили миллионам людей получить доступ к финансовым услугам и кредитам. Более 531,4 миллиона бенефициаров воспользовались услугами банков в рамках этой инициативы с момента ее создания. Кроме того, программа «Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana» предлагает комплексное медицинское страхование для уязвимых слоёв населения, обеспечивая доступ к качественному здравоохранению. Система здравоохранения в Индии настолько надежна и доступна по цене, что Индия стала мировым центром медицинского обслуживания. В 2024 году мы выдали 463 725 виз для медицинских поездок.
Инициатива «Делай в Индии» продолжает стимулировать отечественное производство и создавать рабочие места, способствуя экономической самостоятельности. Такие инициативы в сочетании с нашей талантливой молодежью создают экосистему идей и инноваций. По состоянию на сентябрь 2024 года Индия обладает третьей по величине экосистемой стартапов в мире.
История «Цифровой Индии», особенно платежного механизма UPI, также привлекла внимание всего мира. Только в июне 2025 года было обработано платежей на сумму более 240,3 млрд рупий, проведено 18,4 млрд транзакций. (Unified Payments Interface — это платежная система в реальном времени в Индии, которая позволяет осуществлять мгновенные денежные переводы между банковскими счетами с помощью мобильного устройства. Она позволяет пользователям связывать несколько банковских счетов.).
Современная цифровая Индия стремится к улучшению положения всех слоев общества и продвижению Индии к светлому будущему. У современной Индии есть мантра «Викас бхи, Вирасат бхи», это означает, что «мы поддерживаем развитие, а также наследие».
— Индия становится все более уверенной в себе космической державой, и нам приятно помнить, что наша страна участвовала в первых шагах Индии в космосе, а именно в полете первого индийского космонавта Ракеша Шармы в 1984 году. Есть ли потенциал для российско-индийского сотрудничества в космосе сегодня?
— Индийская космическая программа достигла значительных успехов, включая миссию Mars Orbiter (Mangalyaan), что сделало Индию первой азиатской страной, достигшей орбиты Марса с первой попытки. Она также успешно посадила «Чандраян-3» вблизи Южного полюса Луны, впервые в мире, и разработала надежную ракету-носитель PSLV для многочисленных запусков спутников.
Как вы упомянули, историческое сотрудничество, примером которого стал полет Ракеша Шармы на советском космическом корабле «Союз Т-11» в 1984 году в рамках программы «Интеркосмос», заложило прочную основу для сотрудничества Индии и России в космосе.
Недавно капитан группы Шубханшу Шукла, заслуженный пилот ВВС Индии (IAF) и астронавт (гаганятри) Индийской организации космических исследований (ISRO), стал первым индийским астронавтом, посетившим Международную космическую станцию (МКС), и вторым индийцем, отправившимся в космос после Ракеша Шармы. Полет Шуклы в космос стал важной вехой в развитии космических амбиций Индии. Его обучение в России, длившееся целый год, стало решающим этапом на пути к тому, чтобы стать астронавтом.
Индия и Россия продолжают изучать и задействовать различные направления космического сотрудничества, опираясь на свои исторические связи. Существует значительный потенциал в таких областях, как полеты человека в космос, спутниковая навигация и исследование дальнего космоса.
— Как развивается народная дипломатия между нашими странами?
— Исторически Индию и Советский Союз связывали глубокие и многогранные отношения, которые выходили за рамки дипломатии на государственном уровне и включали активные культурные, образовательные и академические обмены. Такие деятели русской литературы, как Александр Пушкин и Лев Толстой, нашли отклик у индийской аудитории, в то время как индийские мыслители, такие как Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор, привлекли внимание жителей России.
Тысячи индийских студентов получили высшее образование в советских университетах, а такие шедевры индийского кинематографа, как «Бродяга» и «Танцор диско», завоевали значительную популярность в СССР, способствуя взаимному знакомству и культурной симпатии. Успех Фестиваля индийского кино, организованного нами в декабре прошлого года в Москве и Санкт-Петербурге, продемонстрировал, с какой любовью наши российские друзья относятся к индийскому кинематографу. В этом году Фестиваль индийского кино будет масштабнее и охватит Казань, Якутию и Владивосток в течение 10 дней в октябре.
Интерес россиян к индийским духовным практикам, таким как йога и аюрведа, также продолжает значительно расти. В этом году в праздновании Международного дня йоги, организованном посольством по всей России, приняли участие более 7000 человек. Кроме того, Россия становится всё более популярным направлением для индийских туристов, а Индия продолжает привлекать российских путешественников, особенно в Гоа и Кералу. Интерес россиян к Индии и высокая оценка ее яркой культуры вполне очевидны. Посольство Индии совместно с правительством Москвы недавно провело девятидневный фестиваль «Бхарат Утсав» с 5 по 13 июля, который посетило более 850 000 человек — подлинный праздник тесных связей между нашими народами!
Я также хочу упомянуть конкурс индийского танца «Нритья Манджари: Всероссийский конкурс индийского танца», в котором в 2024 году приняли участие 80 исполнителей из разных регионов России — Самары, Нижнего Новгорода, Бурятии, Казани и других. В этом году, во время второго конкурса, мы получили заявки от более чем 160 участников из разных уголков России. И еще первая международная конференция, посвященная индийским эпосам «Рамаяна» и «Махабхарата», Дни индийской культуры в Самаре, Татарстанско-Индийский форум, который пройдет в Казани, и многое другое.
Сотрудничество действительно масштабное! Я считаю, что связи между Индией и Россией активно развиваются, подобные культурные программы — отличный способ сохранить этот импульс.
— Вы упомянули широкую популярность йоги. У нас есть личный вопрос. Не могли бы вы поделиться, есть ли у вас любимая асана в йоге?
— Знаете, йога — это наука, позволяющая познать самого себя. Сила, мощь, энергия, как бы мы ни использовали эти разные слова, потому что жизнь — это то, что находится за пределами слов. Пока эта сила, эта энергия есть, мы живы, мы дышим, а когда она уходит, нас больше нет.
Так что это процесс познания. Это и есть конечная цель. И мастера, провидцы говорили, что есть определенные вещи, которые нужно делать. Асана — одна из них. Асана — это то, как вы сидите, например, если вы работаете в офисе, вы не можете сидеть на столе, вы должны сесть на стул, положить бумаги и работать именно так. Это асана, в которой вы работаете. Когда врач делает операцию, это асана, он стоит и делает свое дело. Так и для этого исследования себя, своей жизни существуют различные позы, в которых вы должны находиться. Общий критерий — она должна быть устойчивой и удобной.
То есть вы не можете заниматься йогой, находясь в нестабильном или неудобном состоянии. Поэтому существуют различные асаны йоги, которым обучают мастера, и это также зависит от того, в каком состоянии находится тело.
Для определенных типов телосложения рекомендуются определенные асаны, и в зависимости от этого есть определенное время, когда их не следует делать. Так что я практиковал разные асаны, которым учил мастер, и я не сказал бы, что у меня есть любимая. Но это зависит от того, что мастер посоветовал вам делать, и что бы учитель йоги, мастер йоги, гуру ни сказал вам делать, это то, что вы должны делать!
Единственным критерием для нас является то, что она должна быть устойчивой, неподвижной и удобной. Она должна быть удобной, потому что вам придется сидеть в этой позе в течение длительного времени, не менее часа, а то и больше. Поэтому она должна быть удобной, тогда только вы сможете делать другие вещи, которые являются частью системы йоги.
— А чем Россия привлекательна для граждан Индии? И как индийцы воспринимают нашу страну?
— У индийско-российских отношений, особенно если смотреть на них с точки зрения индийцев, есть два или даже три очень важных аспекта. Первый заключается в том, что с момента обретения Индией независимости Россия была очень важным партнером в оборонной политике Индии, а также в ее промышленной политике, в частности, в тяжелой индустрии.
Поэтому люди смотрят на Россию очень благосклонно как на страну, которая поддерживала Индию во время конфликтов, а также способствовала промышленному росту Индии, тяжелому машиностроению, производству стали и так далее, и тому подобное. Второе измерение — это культурные связи, которые установили с Россией некоторые индийские кинематографисты. Радж Капур — известное имя в Индии, и в некоторых его фильмах участвовали русские артисты. Раньше существовали различные правительственные программы обмена культурой, музейными специалистами. Несколько раз в Индию приезжал российский цирк. И, конечно, Индия вносила свой вклад в российский цирк, в том числе дарила слонов, которые традиционно были частью российского цирка. И третье измерение этого, которое появилось совсем недавно, заключается в том, что многие индийцы приезжают в Россию, чтобы учиться в российских учебных заведениях, в основном в области медицины. Так что если взять эти три вещи вместе, то Россия была другом во время войны, конфликтов, Россия внесла свой вклад в промышленное и экономическое партнерство, а также в культуру и отношения между людьми.
В прошлом году я видел опрос, в котором более 80% респондентов рассматривали Россию как друга или союзника. И это меня не удивляет.