Мантра великой страны: посол Индии Винай Кумар рассказал о стратегическом партнерстве наших держав

Поэтому люди смотрят на Россию очень благосклонно как на страну, которая поддерживала Индию во время конфликтов, а также способствовала промышленному росту Индии, тяжелому машиностроению, производству стали и так далее, и тому подобное. Второе измерение — это культурные связи, которые установили с Россией некоторые индийские кинематографисты. Радж Капур — известное имя в Индии, и в некоторых его фильмах участвовали русские артисты. Раньше существовали различные правительственные программы обмена культурой, музейными специалистами. Несколько раз в Индию приезжал российский цирк. И, конечно, Индия вносила свой вклад в российский цирк, в том числе дарила слонов, которые традиционно были частью российского цирка. И третье измерение этого, которое появилось совсем недавно, заключается в том, что многие индийцы приезжают в Россию, чтобы учиться в российских учебных заведениях, в основном в области медицины. Так что если взять эти три вещи вместе, то Россия была другом во время войны, конфликтов, Россия внесла свой вклад в промышленное и экономическое партнерство, а также в культуру и отношения между людьми.