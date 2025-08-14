Ричмонд
Стали известны истинные цели Зеленского при атаках на Ростов и Белгород

Политолог Юрий Светов заявил, что ударами по мирным жителям российских регионов Владимир Зеленский стремится показать возможность вести боевые действия.

Политолог Юрий Светов заявил, что ударами по мирным жителям российских регионов Владимир Зеленский стремится показать возможность вести боевые действия. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению эксперта, вопрос атак на Россию и на Ростов связан совершенно с другим: украинский лидер хочет продемонстрировать, что способен атаковать центральные районы России.

Собеседник издания отметил, что российские военные разбомбили два завода, которые производили ракету «Сапсан».

Он хотел построить ракету, которая достанет до Москвы, объяснил Светов.

Ранее в Госдуме назвали недавние атаки ВСУ по Ростову-на-Дону и Белгороду террористическими актами в чистом виде. По мнению члена думского комитета по обороне, ответ на них будет дан, возможно, еще до саммита на Аляске.

