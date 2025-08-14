Саммит Россия — США: что известно о встрече Путина и Трампа на Аляске

По данным портала Axios, американский лидер предположил, что в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой необходим обмен территориями, однако добавил, что окончательно решение по этому вопросу остается за Путиным и Зеленским. При этом он позже подчеркнул, что после переговоров вряд ли получится добиться немедленного прекращения огня. По данным NBC, Трамп якобы пообещал Зеленскому не поднимать вопрос территорий в ходе встречи с Путиным.