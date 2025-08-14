Саммит Россия — США: что известно о встрече Путина и Трампа на Аляске

15 августа на Аляске пройдет саммит Россия — США, в ходе которого состоится встреча президентов стран Владимира Путина и Дональда Трампа. Что известно об этом — в материале «Вечерней Москвы».
Где пройдут саммит и встреча лидеров.
Саммит пройдет на территории военной базы Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. По сообщениям канала CNN, это место было выбрано из-за того, что на Аляске сейчас пик туристического сезона, поэтому выбор мест был ограничен.
Бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд назвал выбор этого места логичным, ведь на военной базе могут спокойно приземлиться авиалайнеры и туда можно перебросить лимузины для президентов. К тому же это хорошо защищенный объект, где можно обеспечить высокий уровень безопасности для лидеров двух стран.
Военно-воздушная база Эльмендорф и форт Ричардсон были основаны в 1940 году, а в 2010 году были объединены в одну военную базу. Сейчас база выполняет важные военно-стратегические функции в этом регионе.
Дата, время и расписание:
Саммит начнется 15 августа в 11:30 (в 22:30 по московскому времени).Сначала пройдет беседа тет-а-тет двух лидеров при участии переводчиков. Затем состоятся переговоры с участниками делегаций, которые продолжатся во время рабочего завтрака. По завершении встречи президенты проведут пресс-конференцию для СМИ.
Кто входит в группы переговорщиков.
С российской стороны в состав делегаций войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков.
С американской стороны в группу переговорщиков войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.
О чем будут переговоры.
Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал прекращение огня основной темой предстоящих переговоров.
По данным портала Axios, американский лидер предположил, что в рамках мирного соглашения между Киевом и Москвой необходим обмен территориями, однако добавил, что окончательно решение по этому вопросу остается за Путиным и Зеленским. При этом он позже подчеркнул, что после переговоров вряд ли получится добиться немедленного прекращения огня. По данным NBC, Трамп якобы пообещал Зеленскому не поднимать вопрос территорий в ходе встречи с Путиным.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подписание каких-либо документов после встречи не ожидается. Однако сам Путин заявил, что допускает заключение сделки по стратегическим наступательным вооружениям.
Миллионы людей ожидают результатов исторической встречи президентов РФ и США на Аляске. Экстрасенс и ясновидящая Дарья Миронова в беседе с «ВМ» рассказала, как выбранная локация может повлиять на ход переговоров.