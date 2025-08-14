Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Flightradar: из Москвы в Анкоридж вылетел еще один самолет Ил-96

Днем 14 августа из Москвы в Анкоридж уже вылетал один российский самолет.

Источник: Комсомольская правда

Из РФ в США отправился еще один самолет Ил-96. Он вылетел из Москвы и должен приземлиться в Анкоридже, на Аляске. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, отслеживающего передвижения воздушных судов.

Как известно, днем 14 августа из России в США уже вылетал один самолет, тогда это был Ил-76. На его борту находились журналисты, которые будут присутствовать на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске. Однако теперь в аналогичном направлении вылетел еще один самолет — Ил-96. Какие-либо другие детали пока неизвестны.

Тем временем озвучено, на чем российский лидер планирует передвигаться во время визита в США на переговоры с Трампом. Оказалось, что Владимир Путин будет ездить на отечественных автомобилях Aurus. Их также доставит на Аляску с помощью самолета.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше