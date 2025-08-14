Flightradar: из Москвы в Анкоридж вылетел еще один самолет Ил-96

Из РФ в США отправился еще один самолет Ил-96. Он вылетел из Москвы и должен приземлиться в Анкоридже, на Аляске. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, отслеживающего передвижения воздушных судов.
Как известно, днем 14 августа из России в США уже вылетал один самолет, тогда это был Ил-76. На его борту находились журналисты, которые будут присутствовать на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске. Однако теперь в аналогичном направлении вылетел еще один самолет — Ил-96. Какие-либо другие детали пока неизвестны.
Тем временем озвучено, на чем российский лидер планирует передвигаться во время визита в США на переговоры с Трампом. Оказалось, что Владимир Путин будет ездить на отечественных автомобилях Aurus. Их также доставит на Аляску с помощью самолета.