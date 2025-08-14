Flightradar: из Москвы в Анкоридж вылетел еще один самолет Ил-96

Как известно, днем 14 августа из России в США уже вылетал один самолет, тогда это был Ил-76. На его борту находились журналисты, которые будут присутствовать на переговорах президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа на Аляске. Однако теперь в аналогичном направлении вылетел еще один самолет — Ил-96. Какие-либо другие детали пока неизвестны.