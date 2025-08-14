У берегов Таиланда выявлены скопления нефти

По словам отдыхающих, опрошенных каналом Mash, первые признаки загрязнения появились около двух недель назад. Туристы отмечают, что во время прогулок по пляжу загрязнение не сразу бросается в глаза, однако впоследствии на ногах обнаруживаются трудноудаляемые масляные следы.