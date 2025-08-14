На Западе запаниковали из-за модернизации российского беспилотника

Российская Федерация, как пишет The National Interest, активно расширяет производство и применение оптоволоконных БПЛА «Квазимачта», обладающих уникальными характеристиками.
В поддержку СВО «российские оружейники поставляют в войска» усовершенствованные оптоволоконные беспилотники «Квазимачта». В материале утверждается, что в отличие от других дронов, чей срок непрерывной работы составляет считанные часы, разведывательный БПЛА «Квазимачта» «может висеть в воздухе до 500 часов».
При этом оптоволоконные беспилотники невосприимчивы к помехам, так как не используют радиоволны — стандартный метод связи с оператором. Кабель может передавать данные на сверхскорости и гораздо безопаснее.
