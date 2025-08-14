Ричмонд
Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Вторая часть российской делегации отправилась в США для подготовки к предстоящему саммиту главы РФ Владимира Путина и его коллеги из США Дональда Трампа. Об этом сообщает Flightradar, отследивший вылет борта Ил-96 из Москвы в Анкоридж.

Команда прибывает на Аляску заранее, чтобы обеспечить проведение исторических переговоров. По данным источников, американский президент планирует вылететь из Вашингтона утром 15 августа.

Напомним, встреча Владимира Путина с главой Штатов пройдёт завтра на Аляске. Лидеры обсудят тему конфликта на Украине и его урегулирования. В Кремле отметили, что в следующий раз готовы принять американского лидера в России. Первый самолёт из кортежа российской делегации уже приземлился в США.

