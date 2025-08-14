Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Команда прибывает на Аляску заранее, чтобы обеспечить проведение исторических переговоров. По данным источников, американский президент планирует вылететь из Вашингтона утром 15 августа.
Напомним, встреча Владимира Путина с главой Штатов пройдёт завтра на Аляске. Лидеры обсудят тему конфликта на Украине и его урегулирования. В Кремле отметили, что в следующий раз готовы принять американского лидера в России. Первый самолёт из кортежа российской делегации уже приземлился в США.
