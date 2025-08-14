Второй Ил-96 вылетел из Москвы на Аляску

Напомним, встреча Владимира Путина с главой Штатов пройдёт завтра на Аляске. Лидеры обсудят тему конфликта на Украине и его урегулирования. В Кремле отметили, что в следующий раз готовы принять американского лидера в России. Первый самолёт из кортежа российской делегации уже приземлился в США.