Дюжаррик: в ООН будут внимательно следить за встречей Путина и Трампа

В ООН будут внимательно следить за предстоящими переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом рассказал представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

В ООН будут следить за результатами встречи Путина и Трампа, заявил Дюжаррик.

«Очевидно будем следить за тем, что произойдет», — передает слова Дюжаррика РИА Новости. Он добавил, что в ООН очевидно отследят результаты саммита. Кремль и Белый дом ранее подтвердили, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске.

Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
