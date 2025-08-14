Нетаньяху назвал пять принципов, которые обеспечат победу Израиля в Газе

«Эти пять принципов обеспечат безопасность Израиля, это и есть истинный смысл слова “победа”, — сказал премьер и перечислил “полное разоружение [радикального палестинского движения] ХАМАС”, “возвращение всех заложников”, “полную демилитаризацию сектора Газа”, “израильский контроль за безопасностью в секторе Газа, включая охранный периметр”, а также “создание альтернативного гражданского управления [в анклаве], которое не будут осуществлять ни ХАМАС, ни Палестинская национальная администрация”.