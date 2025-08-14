Ричмонд
В США сделали неожиданное заявление о фальсификации данных о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила о рассекречивании электронных писем, подтверждающих фальсификацию данных о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила о рассекречивании электронных писем, подтверждающих фальсификацию данных о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Согласно обнародованным документам, бывший директор нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведывательного сообщества поддержать версию о «российском следе» в победе Дональда Трампа.

Габбард опубликовала письма в своем аккаунте в одной из социальных сетей, отметив, что Клэппер открыто признавал координацию усилий по продвижению этой теории, называя её «командной работой». Эти данные ставят под сомнение официальные заявления американских властей последних лет и вновь поднимают вопрос о достоверности обвинений в адрес Москвы.

Ранее Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Новые документы могут усилить скептицизм в отношении объективности американских спецслужб и политизированности расследований о «российском влиянии». Ожидается, что рассекреченные материалы вызовут резонанс в политических и медийных кругах США.

Узнать больше по теме
Тулси Габбард: биография ветерана Ирака, экс-демократа и директора Национальной разведки США
Двухпартийная система в США, кажется, не дает особой свободы выбора молодым политикам: ты либо за демократов, либо за республиканцев. Однако и в такой ситуации можно изменить выбор. Так поступила Тулси Габбард, кадровый военный, известный политик и новый директор Национальной разведки США. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше