Директор национальной разведки США Тулси Габбард заявила о рассекречивании электронных писем, подтверждающих фальсификацию данных о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Согласно обнародованным документам, бывший директор нацразведки Джеймс Клэппер требовал от разведывательного сообщества поддержать версию о «российском следе» в победе Дональда Трампа.
Габбард опубликовала письма в своем аккаунте в одной из социальных сетей, отметив, что Клэппер открыто признавал координацию усилий по продвижению этой теории, называя её «командной работой». Эти данные ставят под сомнение официальные заявления американских властей последних лет и вновь поднимают вопрос о достоверности обвинений в адрес Москвы.
Ранее Россия неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве, называя их бездоказательными. Новые документы могут усилить скептицизм в отношении объективности американских спецслужб и политизированности расследований о «российском влиянии». Ожидается, что рассекреченные материалы вызовут резонанс в политических и медийных кругах США.