Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DN: Трамп не раз звонил Столтенбергу по поводу Нобелевской премии мира

Трамп звонил, чтобы обсудить пошлины на норвежские товары, однако поднимал тему возможного получения премии..

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с бывшим генсеком НАТО и министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом не раз затрагивал вопрос Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники.

По данным DN, Трамп инициировал звонок, чтобы обсудить пошлины на норвежские товары, однако также не раз поднимал тему возможного получения премии.

Издание отмечает, что неизвестно, пытался ли Трамп связать присуждение Нобелевской премии мира с выгодным для Норвегии режимом пошлин.

Ранее Белый дом обнародовал список лидеров иностранных государств, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше