DN: Трамп не раз звонил Столтенбергу по поводу Нобелевской премии мира

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с бывшим генсеком НАТО и министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом не раз затрагивал вопрос Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Dagens Næringsliv (DN) со ссылкой на источники.
По данным DN, Трамп инициировал звонок, чтобы обсудить пошлины на норвежские товары, однако также не раз поднимал тему возможного получения премии.
Издание отмечает, что неизвестно, пытался ли Трамп связать присуждение Нобелевской премии мира с выгодным для Норвегии режимом пошлин.
Ранее Белый дом обнародовал список лидеров иностранных государств, поддержавших выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира.