Трамп поддержал иск Мелании против Хантера Байдена

Глава США Дональд Трамп поддержал иск своей супруги Мелании Трамп к сыну своего предшественника Хантеру Байдену на $1 млрд по обвинению в клевете, связанной с делом американского миллиардера Джеффри Эпштейна. Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

Источник: Life.ru

«Я думаю, что нужно идти вперёд», — прокомментировал хозяин Белого дома возможные судебные действия Первой леди телеканалу.

Напомним, сегодня стало известно, что Мелания Трамп направила официальное предупреждение Хантеру Байдену, проинформировав его о перспективе получения судебной претензии на 1 миллиард долларов. Причина иска — ложные обвинения, порочащие честь и достоинство супруги действующего президента Соединённых Штатов.

