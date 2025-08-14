Трамп поддержал иск Мелании против Хантера Байдена

«Я думаю, что нужно идти вперёд», — прокомментировал хозяин Белого дома возможные судебные действия Первой леди телеканалу.
Напомним, сегодня стало известно, что Мелания Трамп направила официальное предупреждение Хантеру Байдену, проинформировав его о перспективе получения судебной претензии на 1 миллиард долларов. Причина иска — ложные обвинения, порочащие честь и достоинство супруги действующего президента Соединённых Штатов.
