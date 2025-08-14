Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Во время официального визита в КНДР председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. ОБ этом рассказали в пресс-службе Госдумы.

Володин встретился с Ким Чен Ыном.

Во время официального визита в КНДР председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. ОБ этом рассказали в пресс-службе Госдумы.

«Володин в Пхеньяне провел встречу с Ким Чен Ыном», — передает сообщение Госдумы РИА Новости. Там добавили, что встреча прошла по приглашению Верховного народного собрания КНДР. В ходе беседы Володин передал северокорейскому лидеру приветственные слова от президента России Владимира Путина.

Также спикер Госдумы поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства и выразил благодарность за поддержку России в борьбе с неонацистскими угрозами в Курской области. Ранее в рамках визита Володин уже провел переговоры с председателем президиума Верховного народного совета КНДР Цой Рен Хэ, где стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей. Визит российской делегации рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений между странами.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше