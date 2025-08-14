Володин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Также спикер Госдумы поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства и выразил благодарность за поддержку России в борьбе с неонацистскими угрозами в Курской области. Ранее в рамках визита Володин уже провел переговоры с председателем президиума Верховного народного совета КНДР Цой Рен Хэ, где стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей. Визит российской делегации рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений между странами.