Володин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Володин встретился с Ким Чен Ыном.
Во время официального визита в КНДР председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. ОБ этом рассказали в пресс-службе Госдумы.
«Володин в Пхеньяне провел встречу с Ким Чен Ыном», — передает сообщение Госдумы РИА Новости. Там добавили, что встреча прошла по приглашению Верховного народного собрания КНДР. В ходе беседы Володин передал северокорейскому лидеру приветственные слова от президента России Владимира Путина.
Также спикер Госдумы поздравил Ким Чен Ына с 80-летием освобождения Кореи от японского колониального господства и выразил благодарность за поддержку России в борьбе с неонацистскими угрозами в Курской области. Ранее в рамках визита Володин уже провел переговоры с председателем президиума Верховного народного совета КНДР Цой Рен Хэ, где стороны обсудили перспективы развития межпарламентских связей. Визит российской делегации рассматривается как важный шаг в укреплении двусторонних отношений между странами.