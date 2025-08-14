Подписанное Армений и Азербайджаном соглашение неожиданно назвали анонсом войны

Ранее МИД Армении и Азербайджана опубликовали проект мирного договора, парафированного лидерами стран Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 8 августа в Вашингтоне. В документе под названием «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений» есть 17 пунктов, главное содержание которых — отказ сторон от территориальных претензий друг к другу.