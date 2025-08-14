Подписанное Армений и Азербайджаном соглашение неожиданно назвали анонсом войны

Профессор, армянский политолог Хачик Галстян заявил, что соглашение, подписанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на встрече в США, станет документом, который анонсирует в регионе новую войну. Об этом сообщает RT.
Эксперт считает, что подконтрольный США коридор будет служить только интересам Турции и Азербайджана, тогда как будут проигнорированы интересы двух основных игроков в регионе — Ирана и России.
По мнению аналитика, «сидеть сложа руки» Иран и Россия не будут, а Армения превратится в «новую Сирию с новыми разделительными линиями и огромным потенциалом для нового регионального конфликта».
Ранее МИД Армении и Азербайджана опубликовали проект мирного договора, парафированного лидерами стран Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым 8 августа в Вашингтоне. В документе под названием «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений» есть 17 пунктов, главное содержание которых — отказ сторон от территориальных претензий друг к другу.
