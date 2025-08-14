Израиль отклонил предложение посредников о гуманитарном перемирии в Газе

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль отклонил предложение посредников в переговорном процессе с палестинским движением ХАМАС заключить соглашение о гуманитарном перемирии в секторе Газа на 48 часов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материал телеканала Al Arabiya.
«Посредники выдвинули Израилю предложение о 48-часовом перемирии в секторе Газа, но он его отклонил», — приводит канал слова источника.
Газета Asharq al-Awsat со своей стороны со ссылкой на источник в движении ХАМАС сообщила, что информация «о всеобъемлющем соглашении», над которым работают посредники, преувеличена и неточна.
«Распространенные недавно сообщения о переговорах и их возобновлении, а также о так называемом всеобъемлющем соглашении, содержат много преувеличений и неточностей», — приводит издание слова источника. Он подтвердил приверженность движения египетскому плану по управлению сектором Газа, а также сообщил, что «ХАМАС готов сформировать комитет в координации с Египтом для контроля за выводом израильских войск».
Делегация ХАМАС во главе с лидером движения в секторе Газа Халилем аль-Хайей прибыла в Каир во вторник, 12 августа, по приглашению египетской стороны. В тот же день глава МИД Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что Каир в координации с Дохой и Вашингтоном, выступающими в качестве посредников между палестинским движением ХАМАС и Израилем, работает над возвращением сторон конфликта к предложению о 60-дневном режиме прекращения огня в секторе Газа.
Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи «после последнего ответа палестинского движения, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе». Со своей стороны ХАМАС выразило несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявило, что другие посредники якобы «одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным».-0-