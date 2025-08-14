Израиль отклонил предложение посредников о гуманитарном перемирии в Газе

Переговорный процесс между ХАМАС и Израилем был прерван в прошлом месяце в Катаре. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать делегацию из Дохи, где с 6 июля проходили переговоры об урегулировании конфликта в Газе, в связи с ответом ХАМАС на предложение о прекращении огня. США также решили отозвать переговорщиков из Дохи «после последнего ответа палестинского движения, который ясно указывает на отсутствие желания достичь прекращения огня в Газе». Со своей стороны ХАМАС выразило несогласие с такой оценкой спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и объявило, что другие посредники якобы «одобрили предоставленный ответ и назвали его конструктивным».-0-