Госдеп США обещает $6 млн за поимку глав российской криптобиржи Garantex

Власти США попросили помощи в поимке руководителей российской криптобиржи Garantex. Госдеп готов выплатить за содействие шесть миллионов долларов. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Как следует из выложенных американским Госдепом данных, прежде всего США стремятся поймать Александра Мира Серде. За информацию, способную помочь в его поимке, готовы заплатить сразу пять миллионов долларов. В свою очередь, за данные о других руководителях компании Garantex готовы заплатить миллион долларов.
Поводом для розысков со стороны США считается «отмыв денежных средств». Причем Госдеп утверждает, что речь идет о сотнях миллионов долларов. Они, согласно заявлениям, были получены в результате киберпреступлений и торговли запрещенными веществами.
Напомним, похожим способом США пытаются поймать президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако там суммы значительно больше. За помощь в аресте главы государства Вашингтон готов заплатить сразу 50 миллионов долларов. С соответствующим заявлением уже выступала американский генпрокурор Пэм Бонди.