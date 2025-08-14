Госдеп США обещает $6 млн за поимку глав российской криптобиржи Garantex

Как следует из выложенных американским Госдепом данных, прежде всего США стремятся поймать Александра Мира Серде. За информацию, способную помочь в его поимке, готовы заплатить сразу пять миллионов долларов. В свою очередь, за данные о других руководителях компании Garantex готовы заплатить миллион долларов.