В Китае участились спиритические сеансы с усопшими домашними животными

По данным телеграм-канала SHOT, в Китае набирает обороты тренд «общения» с почившими домашними любимцами. Многие жители страны стремятся узнать, произошло ли «перевоплощение» их питомцев.
В Поднебесной наблюдается возникновение новой странной тенденции. По сообщениям китайских медиа, появились люди, называющие себя медиумами, которые предлагают установить контакт с умершими животными. Возникла идея, что питомец мог переродиться, и его можно встретить, например, в виде соседа, с которым можно подружиться. Цена за подобные услуги колеблется от 1400 рублей (128 юаней) за пять вопросов до 33 тысяч рублей (3000 юаней) за полугодовой «безлимитный» доступ.
Одна из клиенток рассказала, что заплатила значительную сумму, но так и не смогла «связаться» со своим питомцем. Тогда «медиум» обвинил её в «слабой вере» и прекратил общение. Местная полиция регистрирует многочисленные случаи мошенничества, связанные с подобными спиритическими сеансами с животными.