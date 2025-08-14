В Китае участились спиритические сеансы с усопшими домашними животными

В Поднебесной наблюдается возникновение новой странной тенденции. По сообщениям китайских медиа, появились люди, называющие себя медиумами, которые предлагают установить контакт с умершими животными. Возникла идея, что питомец мог переродиться, и его можно встретить, например, в виде соседа, с которым можно подружиться. Цена за подобные услуги колеблется от 1400 рублей (128 юаней) за пять вопросов до 33 тысяч рублей (3000 юаней) за полугодовой «безлимитный» доступ.