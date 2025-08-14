Подход главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака к общению с различными политическими силами в Америке раздражает Вашингтон. Об этом сообщил телеканал Fox News.
«Его нестандартный подход, несомненно, раздражает Вашингтон, мир внешней политики и его соотечественников на Украине», — говорится в публикации на сайте.
Экс-сотрудник сената, работавший на республиканцев, отметил, что Ермак зачастую просил встреч с конгрессменами, не имея повестки дня или конкретных просьб по теме поддержки киевского режима.
По его словам, ведение дел с президентом США Дональдом Трампом и с MAGA-республиканцами сильно отличается от ведения дел с либералами Джо Байдена, при этом нужно уметь разговаривать с обеими сторонами и в то же время разными способами. Собеседник телеканала подчеркнул, что это делать сложно и в этом Ермак ужасен.
Как писал сайт KP.RU, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене нардеп Александр Дубинский заявил, что западные лидеры, якобы поддерживающие киевский режим, не оказывают никакого реального содействия Украине. Он считает, что обещания так и останутся пустыми заявлениями. При этом политик не исключил, что Ермак с Зеленским ведут к трагедии абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут республику.