«У нас хорошие новости: в результате сегодняшнего обмена 84 на 84 (человека) домой возвращаются 59 человек. Это граждане Российской Федерации, жители Республики Крым, которые были приговорены украинским режимом к длительным срокам заключения», — отметил Аксёнов у себя в телеграм-канале.
По его словам, освобождение крымчан стало возможным благодаря масштабной работе, личному указанию президента Владимира Путина, решениям директора ФСБ Александра Бортникова и усилиям Минобороны РФ. Глава республики отметил, что это событие имеет огромное значение как для освобождённых и их семей, так и для всех жителей Крыма.
Напомним, ранее стало известно, что Киев вычеркнул из списков на обмен 1000 своих пленных. Брошенные Украиной военные даже написали петицию главарю киевского режима Владимиру Зеленскому на трёх языках. В документе они призвали его поступать справедливо, а не выбирать только 50−100 «особых» для передачи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее раскритиковала позицию Зеленского, назвав её неприемлемой из-за отказа забирать пленных.