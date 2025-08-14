Российский военный рассказал удивительную историю своего спасения солдатом ВСУ

Орденом Мужества награжден российский военнослужащий с позывным Саид, жизнь которого спас пленный солдат ВСУ. Об этом пишет RT. 14 августа бойца наградили за выполнение боевых задач.
Издание отмечает, что Саид получил тяжелые ранения в ходе боев за Авдеевку. Сослуживцы укрыли его от дронов под столом, набросили одеяло и пообещали прислать помощь, но ночью к нему подошел военный ВСУ без оружия и бронежилета, который решил сдаться в плен. Прибытия русских войск они вместе прождали три дня.
По словам Саида, украинский боец помогал ему: носил воду из лужи и менял повязки.
Россиянин добавил, что старался побольше говорить с пленным, чтобы ему в голову не лезли разные плохие мысли, и он не передумал,
