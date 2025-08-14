Посол Мирошник рассказал, чем украинские боевики атаковали инфраструктуру Белгорода

«Западные спонсоры, финансировавшие разработку и закупку этих беспилотников, могут “гордиться” результатом. Они целенаправленно применяются украинскими радикалами для осуществления террористических актов и нападений на мирных жителей. Неужели это вы называли “инвестициями в оборону”, — отмечает Мирошник.