Посол МИД РФ по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своём телеграм-канале заявил, что в ходе масштабной атаки на гражданскую инфраструктуру Белгорода националистические формирования использовали беспилотные летательные аппараты типа «Дартс».
Эти дроны, работающие на электромоторах, имеют грузоподъемность до 4 килограммов взрывчатки, варьирующуюся в зависимости от конкретной модификации.
На протяжении всего дня Белгород подвергается непрерывным ударам. Зафиксировано как минимум четыре попадания в здание областной администрации.
«Западные спонсоры, финансировавшие разработку и закупку этих беспилотников, могут “гордиться” результатом. Они целенаправленно применяются украинскими радикалами для осуществления террористических актов и нападений на мирных жителей. Неужели это вы называли “инвестициями в оборону”, — отмечает Мирошник.