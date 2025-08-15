Форум в «Сколково»: губернатор Федорищев рассказал о перспективах самарских БПЛА

Во время своего выступления глава Самарской области сообщил о масштабных мерах региональной поддержки разработчиков беспилотных технологий. Он подчеркнул, что в регионе фактически формируется новая для страны отрасль, и этот процесс ведется по поручению администрации президента и правительства России.
«Мы приняли для себя решение, мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем», — сказал губернатор.
По словам Федорищева, в области создается Институт беспилотных систем, который объединит научный потенциал 20 ведущих вузов страны. В его составе появится современный кампус, изначально задумывавшийся как IT-площадка, но теперь полностью ориентированный на беспилотные технологии.
Отдельный акцент губернатор сделал на научной составляющей проекта: 64 команды инженеров и исследователей в особой экономической зоне Тольятти работают над передовыми решениями в сфере беспилотников. Производственный сегмент, по его словам, также активно развивается: предприятия региона уже выпускают около 60% комплектующих для беспилотных авиационных систем в России и примерно четверть самих аппаратов. Федорищев подчеркнул, что целью является лидерство в этой сфере на национальном уровне.
Он также отметил практическое применение технологий: в Самарской области дроны обрабатывают свыше 200 тысяч гектаров сельхозугодий, что позволяет снижать затраты до 35%. Разрабатываются системы точечного внесения удобрений с использованием искусственного интеллекта и другие инновационные решения.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор провел встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым, в ходе которой обсуждалось исполнение регионального бюджета. По данным на начало августа, доходы области достигли 174 млрд рублей, что составляет 60% от годового плана.