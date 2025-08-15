Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форум в «Сколково»: губернатор Федорищев рассказал о перспективах самарских БПЛА

МОСКВА, 14 августа, ФедералПресс. В технопарке «Сколково» в Москве в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» состоялась пленарная дискуссия под названием «Дронификация экономики: барьеры и перспективы». Среди участников были министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр транспорта РФ Андрей Никитин, заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Во время своего выступления глава Самарской области сообщил о масштабных мерах региональной поддержки разработчиков беспилотных технологий. Он подчеркнул, что в регионе фактически формируется новая для страны отрасль, и этот процесс ведется по поручению администрации президента и правительства России.

«Мы приняли для себя решение, мы обнуляем полностью всю региональную компоненту по налогам для разработчиков беспилотных систем, в том числе в геймификации, которой сейчас занимаемся откровенно мало. Если есть компания, которая готова вместе с нами посотрудничать, мы приглашаем», — сказал губернатор.

По словам Федорищева, в области создается Институт беспилотных систем, который объединит научный потенциал 20 ведущих вузов страны. В его составе появится современный кампус, изначально задумывавшийся как IT-площадка, но теперь полностью ориентированный на беспилотные технологии.

Отдельный акцент губернатор сделал на научной составляющей проекта: 64 команды инженеров и исследователей в особой экономической зоне Тольятти работают над передовыми решениями в сфере беспилотников. Производственный сегмент, по его словам, также активно развивается: предприятия региона уже выпускают около 60% комплектующих для беспилотных авиационных систем в России и примерно четверть самих аппаратов. Федорищев подчеркнул, что целью является лидерство в этой сфере на национальном уровне.

Он также отметил практическое применение технологий: в Самарской области дроны обрабатывают свыше 200 тысяч гектаров сельхозугодий, что позволяет снижать затраты до 35%. Разрабатываются системы точечного внесения удобрений с использованием искусственного интеллекта и другие инновационные решения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что губернатор провел встречу с министром финансов РФ Антоном Силуановым, в ходе которой обсуждалось исполнение регионального бюджета. По данным на начало августа, доходы области достигли 174 млрд рублей, что составляет 60% от годового плана.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше