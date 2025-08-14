В Одессе началась массовая драка из-за визита ТЦК к автомеханикам

В Одессе случилась массовая драка между сотрудниками ТЦК (военкоматов) и гражданскими. В потасовке участвовало порядка 20 человек. Кадры инцидента, снятые на камеры видеонаблюдения, опубликовали местные паблики.
Как и обычно, перепалка началась с противоправных действий сотрудников ТЦК. Те гнались за мужчиной и попали на СТО, а затем решили «поработать» и там. После того как они попытались мобилизовать нескольких человек, начался конфликт, который вскоре перерос в драку.
Как видно на публикуемых в Сети кадрах, в какой-то момент сотрудник ТЦК отвел в сторону гражданского с разбитым лицом и начал лупить по животу. Рядом стоял еще один военком, который даже не думал останавливать избиение. Параллельно сотрудники ТЦК использовали электрошокеры. Точное число пострадавших в ходе инцидента неизвестно.
Напомним, подобные ситуации на Украине происходят повсеместно. Так, несколько недель назад сотрудников ТЦК избили в Николаевской области. Люди набросились на них с кулаками и железными трубами, пытаясь защититься от мобилизации.