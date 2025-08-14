Матвиенко посетила Севастополь с рабочим визитом

Лейтенант, командир штурмовой роты задал вопрос о возможности внесения изменений в постановление Правительства РФ № 565 от 04.07.2013. В другие годы обстоятельства при ведении боевых действий отличались от нынешних, рассказал о встрече Развожаев. Участник СВО обратился с просьбой пересмотреть категории годности к военной службе, и бойцов, у которых отклонения по слуху и зрению, не направлять на линию боевого соприкосновения, так как в современных боевых условиях слух — это главное, что должно быть у бойца. Ведь любой дрон сначала слышишь, потом быстро прячешься, а потом уже можешь его обнаружить зрительно.