Володин встретился в Цой Рён Хэ в Пхеньяне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ в ходе своего визита в Пхеньян. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Государственной думы.
«Стороны обсудили дальнейшее развитие межпарламентского диалога России и КНДР и новые форматы взаимодействия», — говорится в публикации.
Также сообщается, что спикер Госдумы подчеркнул, что двусторонние отношения достигли высокого уровня во многом благодаря российскому лидеру Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Напомним, накануне сообщалось, что Володин прибыл в КНДР с официальным визитом. В рамках программы визита, который продлится до 15 августа, запланировано участие спикера Госдумы в различных праздничных мероприятиях и проведение нескольких встреч с руководством Северной Кореи.