Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что и его российский коллега Владимир Путин, и Владимир Зеленский согласятся на урегулирование конфликта на Украине.

Источник: Reuters

«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

«Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — добавил Трамп.

