Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине

«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.