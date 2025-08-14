Трамп уверен, что Путин и Зеленский согласятся с урегулированием конфликта на Украине

«Думаю, это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся провести встречу с участием президента Путина, президента Зеленского, меня и, возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров. Возможно, и нет, это еще не известно», — заявил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Посмотрим, что будет. Думаю, что президент Путин заключит мир. Полагаю, что президент Зеленский заключит мир», — добавил Трамп.
