Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

В Россию возвращены 84 военнослужащих ВС РФ, Киеву переданы 84 взятых в плен боевика.

Источник: Комсомольская правда

Транспортный самолет с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории 84 российскими военными приземлился в аэропорту Московской области. Об этом сообщило РИА Новости.

Все возвращенные на родину бойцы ВС РФ, по информации Минобороны, пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства.

Кроме того, министерство отметило посреднические усилия Объединенных Арабских Эмират в возвращении домой российских воинов.

Как писал сайт KP.RU, днем 14 августа Минобороны РФ сообщило, что взамен украинской стороне были переданы тоже 84 взятых в плен солдат украинской армии. На тот момент было известно, что российских военных доставили на территорию Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.