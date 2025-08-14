Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Как писал сайт KP.RU, днем 14 августа Минобороны РФ сообщило, что взамен украинской стороне были переданы тоже 84 взятых в плен солдат украинской армии. На тот момент было известно, что российских военных доставили на территорию Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.