Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье

Транспортный самолет с вернувшимися с подконтрольной киевскому режиму территории 84 российскими военными приземлился в аэропорту Московской области. Об этом сообщило РИА Новости.
Все возвращенные на родину бойцы ВС РФ, по информации Минобороны, пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях военного ведомства.
Кроме того, министерство отметило посреднические усилия Объединенных Арабских Эмират в возвращении домой российских воинов.
Как писал сайт KP.RU, днем 14 августа Минобороны РФ сообщило, что взамен украинской стороне были переданы тоже 84 взятых в плен солдат украинской армии. На тот момент было известно, что российских военных доставили на территорию Белоруссии, где им оказывается психологическая и медицинская помощь.