Кабмин РФ отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами

«Ранее крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты», — следует из сообщения.