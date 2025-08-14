Кабмин РФ отменил обязательную продажу валютной выручки экспортерами

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому размер обязательной репатриации и продажи валютной выручки для отечественных экспортеров снижен до нуля. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства РФ.
В публикации говорится, что соответствующее решение принято в связи с укреплением и стабилизацией курса рубля, а также на фоне отсутствия проблем с валютной ликвидностью.
«Ранее крупнейшие российские экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валюты», — следует из сообщения.
Напомним, требование об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами действовало с октября 2023 года. Механизм был введен указом главы государства Владимира Путина, его целью было обеспечить стабильность валютного курса и устойчивости российского финансового рынка.