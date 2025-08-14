Трамп раскрыл, какая встреча с Путиным будет важнее саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «придут к миру». Об этом он заявил в четверг вечером.
По мнение Трампа, вторая встреча с участием Путина и Зеленского будет еще важнее.
Трамп добавил, что на встречу с Путиным и Зеленским, возможно, будут приглашены некоторые европейские лидеры, а, возможно, и нет.
Также глава Белого дома заявил, что если у него получится урегулировать украинский конфликт, то это станет шестой «войной» за последние шесть месяцев, которую он закончит.
