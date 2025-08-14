Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, какая встреча с Путиным будет важнее саммита на Аляске

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «придут к миру».

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин и Владимир Зеленский «придут к миру». Об этом он заявил в четверг вечером.

По мнение Трампа, вторая встреча с участием Путина и Зеленского будет еще важнее.

Трамп добавил, что на встречу с Путиным и Зеленским, возможно, будут приглашены некоторые европейские лидеры, а, возможно, и нет.

Также глава Белого дома заявил, что если у него получится урегулировать украинский конфликт, то это станет шестой «войной» за последние шесть месяцев, которую он закончит.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше