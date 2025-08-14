Ричмонд
Киев объявил эвакуацию в Дружковке и четырёх деревнях ДНР

В подконтрольном Киеву городе Дружковка и четырёх деревнях Андреевской общины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил Вадим Филашкин, глава военной администрации контролируемой украинскими властями части региона.

Источник: Life.ru

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также деревень Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины. Всего в этих населённых пунктах ориентировочно находится 1 879 детей», — указано в сообщении.

Ранее власти Украины объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 14 населённых пунктов подконтрольной части ДНР. Решение связано с активным продвижением российских войск в этом направлении. В список вошли населённые пункты Белозерской и Добропольской общин, расположенные вблизи линии боевых действий.