Киев объявил эвакуацию в Дружковке и четырёх деревнях ДНР

«Начинаем обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из города Дружковка, а также деревень Андреевка, Варваровка, Новоандреевка, Роганское Андреевской общины. Всего в этих населённых пунктах ориентировочно находится 1 879 детей», — указано в сообщении.