Посмотрим, что будет: Трамп сделал прогноз, договорятся ли Путин с Зеленским

Глава Штатов сказал, что у него большие ожидания от завтрашнего саммита с российским коллегой, однако более важной он считает следующую встречу, в которой примет участие глава киевского режима. Также он допустил, что туда пригласят часть лидеров Евросоюза — в этом моменте пока нет ясности.