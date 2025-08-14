Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу Путина и Зеленского

«Думаю, что это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся встретиться с президентом Путиным, президентом Зеленским и со мной. И может быть, мы приведем с собой кого-нибудь из европейских лидеров, а может быть и нет», — сказал он в интервью журналистам.