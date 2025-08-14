Трамп после саммита на Аляске хочет провести встречу Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сразу же после саммита России и США на Аляске хотел бы провести встречу со своим участием, а также президента РФ Владимира Путина, главы киевского режима Владимира Зеленского и, возможно, кого-то из европейских лидеров.
«Думаю, что это будет хорошая встреча, но более важной будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы собираемся встретиться с президентом Путиным, президентом Зеленским и со мной. И может быть, мы приведем с собой кого-нибудь из европейских лидеров, а может быть и нет», — сказал он в интервью журналистам.
Ранее президент США заявил, что после саммита с Путиным на Аляске планирует созвониться с Зеленским для организации второй встречи.
Отметим, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением, что забегать вперед и предрекать результаты саммита между РФ и США на Аляске было бы ошибкой.