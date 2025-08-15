Трамп: США спасут множество жизней после переговоров с Путиным

«Важна для нас только в том смысле, что мы спасем множество жизней», — сказал глава государства на брифинге (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Трамп добавил, что власти США «будут очень рады», если смогут добиться завершения боевых действий на Украине. По его мнению, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский смогут найти способ урегулирования конфликта. На переговорах в Анкоридже можно будет заложить основы для следующей встречи по Украине, допустил американский президент.
Переговоры президентов России и США состоятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Урегулирование на Украине станет центральной темой встречи. Дональд Трамп не исключал возможность проведения встречи с участием Владимира Зеленского после саммита.