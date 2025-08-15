Трамп: США спасут множество жизней после переговоров с Путиным

Трамп добавил, что власти США «будут очень рады», если смогут добиться завершения боевых действий на Украине. По его мнению, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский смогут найти способ урегулирования конфликта. На переговорах в Анкоридже можно будет заложить основы для следующей встречи по Украине, допустил американский президент.