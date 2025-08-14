После освобождения Искры ВС РФ контролируют более 50 км границы Днепропетровщины

«С освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры», — сообщил агентству Марочко.
Эксперт уточнил, что войска создают буферную зону для дополнительной защиты российских рубежей. В настоящее время продолжается продвижение ВС РФ на указанном направлении.
Напомним, сегодня в Минобороны уведомили, что Армия России освободила два населённых пункта в ДНР — Искру и Щербиновку. А по информации американского института изучения войны, 12 августа ВС РФ поставили рекорд за 2025 год по площади освобождённой в течение суток территории.