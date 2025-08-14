Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После освобождения Искры ВС РФ контролируют более 50 км границы Днепропетровщины

Более 50 километров госграницы перешли под контроль РФ после взятия Искры в ДНР. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в комментарии ТАСС.

Источник: Life.ru

«С освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры», — сообщил агентству Марочко.

Эксперт уточнил, что войска создают буферную зону для дополнительной защиты российских рубежей. В настоящее время продолжается продвижение ВС РФ на указанном направлении.

Напомним, сегодня в Минобороны уведомили, что Армия России освободила два населённых пункта в ДНР — Искру и Щербиновку. А по информации американского института изучения войны, 12 августа ВС РФ поставили рекорд за 2025 год по площади освобождённой в течение суток территории.