После освобождения Искры ВС РФ контролируют более 50 км границы Днепропетровщины

Напомним, сегодня в Минобороны уведомили, что Армия России освободила два населённых пункта в ДНР — Искру и Щербиновку. А по информации американского института изучения войны, 12 августа ВС РФ поставили рекорд за 2025 год по площади освобождённой в течение суток территории.