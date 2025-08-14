Володин передал поздравления Путина КНДР в честь 80-летия освобождения Кореи

В своём выступлении на торжественном мероприятии он подчеркнул историческое значение освобождения Корейского полуострова. Глава государственных дел КНДР Ким Чен Ын также выступил перед собравшимися. Он, в частности, отметил важность сохранения суверенитета и развития дружественных отношений с Россией.
Мероприятие стало ещё одним шагом в укреплении двусторонних связей между Москвой и Пхеньяном.
Ранее Путин поблагодарил армию КНДР за мужество при освобождении Курской области. Президент отметил мужество и отвагу военных КНДР, поблагодарив их за помощь в проведении боевой миссии.