Военный контингент США в Европе может быть уменьшен

Трамп сообщил, что не исключает возможность рассмотрения варианта уменьшения американского военного присутствия в Европе в дальнейшем, если это поможет найти решение для украинского кризиса.
На 15 августа 2025 года намечены переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые пройдут на территории Аляски.
