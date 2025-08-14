Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный контингент США в Европе может быть уменьшен

Трамп сообщил, что не исключает возможность рассмотрения варианта уменьшения американского военного присутствия в Европе в дальнейшем, если это поможет найти решение для украинского кризиса.

Трамп сообщил, что не исключает возможность рассмотрения варианта уменьшения американского военного присутствия в Европе в дальнейшем, если это поможет найти решение для украинского кризиса.

На 15 августа 2025 года намечены переговоры между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которые пройдут на территории Аляски.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше