В Эстонии во время учений у призывника остановилось сердце из-за просроченного лекарства

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время прошлогодних учений «Весенний шторм» в Эстонии у призывника остановилось сердце, потому что ему ввели просроченное лекарство. Об этом сообщают эстонские СМИ.
Инцидент произошел в мае 2024 года. Сообщается, что в вену призывнику по ошибке ввели неправильное лекарство, да к тому же еще и просроченное.
«Вокруг него было около восьми человек, я даже не могу сказать, кто из них сделал что-то не так», — сказал срочник-парамедик, который был на учениях в день происшествия.
Аппарат ЭКГ зафиксировал отсутствие сердцебиения. Призывник выжил, однако получил проблемы со здоровьем. -0-