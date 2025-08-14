СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа

Агентство также подчеркивает, что проведение саммита, в организации которого участвуют сотрудники Секретной службы, совпадает для ведомства с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторые сотрудники при этом направлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью в городе.