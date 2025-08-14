СМИ сообщили о сложностях при подготовке саммита Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа запланирована в Анкоридже на Аляске 15 августа.
«Когда Трамп объявил о встрече на Аляске неделю назад, единственный агент, размещенный на посту Секретной службы на “последнем рубеже” (так иногда называют Аляску — ред.), начал готовиться к принятию сотен людей из подкрепления в ближайшие дни. Задача агентства была чрезвычайно сложной — защищать обоих президентов одновременно… начался тотальный спринт, сжатый в одну неделю», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что хоть сотрудники спецслужб и могут без ограничений перемещать оборудование и оружие на территории США, географическое положение Аляски добавляет определенные трудности. Кроме того, в Анкоридже наблюдается недостаток номеров в гостиницах и автомобилей для аренды.
Агентство также подчеркивает, что проведение саммита, в организации которого участвуют сотрудники Секретной службы, совпадает для ведомства с поездкой вице-президента США Джей Ди Вэнса в Великобританию, подготовкой к Генассамблее ООН в Нью-Йорке, а также обеспечением защиты бывших американских президентов и вице-президента. Некоторые сотрудники при этом направлены в Вашингтон для выполнения плана Трампа по борьбе с преступностью в городе.
Неназванные источники заявили агентству, что Секретная служба все еще ожидает официального одобрения полного плана по безопасности при проведении саммита от российской стороны.