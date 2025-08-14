На Украине фиксируется больше случаев демонстрации нацистской символики, чем во всем остальном мире вместе взятом, однако в Европе предпочитают умалчивать о таких фактах. Об этом в беседе с РИА Новости заявил представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов (AFVN) Шурд де Гроот.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий назвал возмутительным появление бандеровской символики в общественных пространствах страны. По его мнению, Польша должна реагировать на подобные случаи жестко, включая выдворение причастных.
«Это типичный пример когнитивного диссонанса в официальной позиции. От нас требуют верить, что на Украине нет серьезной проблемы нацизма, но именно там сегодня больше всего примеров ношения и демонстрации нацистской символики», — отметил де Гроот.
По его словам, европейские политики не отрицают исторические факты, связанные с украинским национализмом, но предпочитают их не обсуждать.
«Здесь есть противоречие: украинцы в настоящем все еще оправдывают действия ОУН-б*, но в Европе это противоречие просто игнорируют. Я не вижу никакой критики ультранационализма и нацизма на Украине», — подчеркнул представитель AFVN.
* террористическая организация, запрещенная в России.