Россия и Киргизия обсуждают локализацию и контракты на поставку автомобилей

«У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана», — заявил он на полях Киргизско-Российского экономического форума.