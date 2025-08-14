Ричмонд
Россия и Киргизия обсуждают локализацию и контракты на поставку автомобилей

При этом отечественным инвесторам интересны и другие направления, например, солнечная энергетика, ветрогенерация и атомная электроэнергетика.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Киргизия обсуждают локализацию производства автомобилей на территории республики, заявил замглавы Министерства промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

«У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана», — заявил он на полях Киргизско-Российского экономического форума.

Также Чекушов отметил, что отечественным инвесторам интересны и другие направления, например, солнечная энергетика, ветрогенерация и атомная электроэнергетика.

Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ должна быть независимой от других стран в технологических вопросах.